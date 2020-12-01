Орловский район подал в суд на Орловскую область

Квартира для инвалида поссорила орловских чиновников.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел заявление администрации Орловского района к субъекту РФ, то есть к Орловской области. Интересы последней представлял региональный департамент финансов. Спор между чиновниками вспыхнул из-за квартиры, которая ранее была предоставлена инвалиду. По сути, чиновники поругались из-за денег. В частности, Орловский район просил о взыскании с Орловской области убытков в сумме 1,181 миллиона рублей.

Из материалов дела следует, что началось все летом 2019 года. Тогда Орловский районный суд обязал местную администрацию предоставить благоустроенное жилье местному льготнику, во внеочередном порядке по договору социального найма. Администрация решение суда исполнила и в марте 2020 года приобрела квартиру в деревне Образцово. Цена сделки составила те самые спорные 1,181 миллиона рублей.

Квартира затем была передана инвалиду. Орловский район заплатил за нее сам, после чего направил в областной департамент финансов претензию. Районные чиновники напомнили, что такое жилье должно предоставляться за счет субсидий из областного бюджета, который, в свою очередь, получает целевые деньги из федерального бюджета.

Однако претензия была оставлена без ответа, а область отказалась оплачивать покупку. В суде представители департамента подтвердили, что иск не признают. Их позиция заключается в том, что Орловская область «не является лицом, в результате действий (бездействия) которого нарушены права муниципального образования «Орловский район». Также было заявлено, что Орловская область «не наделяла органы местного самоуправления в установленном законодательством порядке госполномочиями по обеспечению указанной категории граждан жилыми помещениями по договору социального найма из муниципального жилищного фонда».

По такой логике выходит, что власти Орловского района как бы нарушили закон, выделив жилье, хотя и закон такой есть, и решение суда было на руках. Словом, решать, кто же все-таки должен платить за квартиру, пришлось областному арбитражному суду. Изучив материалы и выслушав мнение сторон, суд исковые требования удовлетворил и взыскал спорную сумму с Орловской области.

Более того, выяснилось, что предыдущими законами о бюджете Орловской области не были предусмотрены расходы на субсидирование муниципальных образований для предоставления жилья инвалидам, поставленным на жилищный учет после 1 января 2005 года. Суд признал это бездействием ответчика, которое «повлекло за собой возникновение убытков истца за выполнение государственных функций по социальной защите инвалидов».

ИА «Орелград»