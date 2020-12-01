Плат с изображением Иисуса освятили в Орле

1.12.2020 | 8:59 Новости, Общество

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Митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил антиминсы.

О церемонии рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. Литургия прошла в Богоявленском соборе города Орла. Ее совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон, она прошла в день памяти апостола и евангелиста Матфея. Особенностью этого богослужения стало то, что перед его началом митрополит освятил антиминсы для орловских храмов.

«Антиминс — это освященный архиереем четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с изображением положения Иисуса Христа во гроб, с зашитой частицей святых мощей, на котором совершается литургия, — пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. — Наиболее распространенный размер — примерно 60 на 40 сантиметров».

В епархии уточнили, что на антиминсах также изображаются орудия казни Христа и четыре евангелиста. На каждой такой реликвии имеется подпись епископа, который ее освятил. Кроме того, на каждом антиминсе указано, где, когда и для какого храма состоялось это освящение.

«Антиминс – это неотъемлемая часть престола, без которой нельзя совершать литургию, — подчеркнули в епархии. — Антиминс разворачивается в определенный момент богослужения, по окончании которого свертывается особым образом и хранится в специальном плате – илитоне».

ИА «Орелград»

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