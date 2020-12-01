Под Орлом иномарка насмерть сбила водителя КамАЗа

Мужчина вышел из грузовика, чтобы починить машину.

Сегодня ночью под Орлом произошло смертельное ДТП. 39-летний водитель КамАЗа вышел из сломавшейся машины, чтобы ее починить, и попал под колеса иномарки.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария случилась около 03.30 на 29 километре трассы Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое. За рулем «Фольксвагена», сбившего водителя грузовика, сидел 26-летний парень.

— В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»