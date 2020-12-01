В Ливнах не одобрили вызовы Снегурочек на дом

Дедам Морозам тоже рекомендовали не ходить по домам горожан.

Как сообщили в администрации города Ливны, вопрос о вызовах сказочных персонажей на дом в преддверии Нового года был обсужден на совещании в мэрии. В частности, был поднят вопрос о рисках распространения коронавирусной инфекции, связанных с приглашением Деда Мороза и Снегурочки. Это обычная практика прошлых лет. Волшебника и его внучку, как правило, приглашают для поздравления детей не только в образовательные учреждения, но и на дом. Вопрос с организациями решается достаточно просто.

«В ходе обсуждения было отмечено, что в школы и детские сады посторонним вход не рекомендован, — сообщили в ливенской администрации. — Традиционные новогодние утренники переместятся в группы, будут организованы силами воспитателей и пройдут без участия родителей, так как нет возможности обеспечить соблюдение социальной дистанции».

А вот ситуация с вызовом Деда Мороза и Снегурочки на дом гораздо сложнее. Запрета на такую работу пока нет. Неудивительно, что реклама подобных услуг уже появилась. Примечательно, что она отличается от рекламы предыдущих лет. В частности, горожанам предлагается вызвать на дом «Деда Мороза со справкой» — справкой о том, что коронавируса у такого гостя нет.

По словам главврача Ливенской ЦРБ Вадима Сезина, справка об отсутствии заболевания или о наличии антител не гарантирует безопасности. Медик объяснил, что наличие антител к коронавирусной инфекции говорит лишь о сформированном у человека иммунитете. Однако при этом он может быть переносчиком заболевания.

В результате в мэрии Ливен пришли к выводу, что говорить о безопасности «гостей», даже с предъявлением справок об отсутствии заболевания, не приходится. «Родители должны взвесить риски и понимать возможные последствия своих решений», — подчеркнули в мэрии.

ИА «Орелград»