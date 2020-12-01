В Орле койки для лечения больных с COVID-19 откроют в психбольнице

Власти региона продолжают искать способы увеличить дефицитный коечный фонд.

В Орловской области пообещали дополнительно открыть более 80 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Часть из них появится в региональной психиатрической больнице. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказал глава департамента здравоохранения Иван Залогин.

Как сообщает сайт облправительства, 30 дополнительных койко-мест создадут на базе Болховской ЦРБ. Еще 30 — в Кромской ЦРБ.

— 25 коек решено развернуть в Орловской областной психиатрической больнице. Они будут использоваться именно для пациентов этого медучреждения в случае диагностирования у них COVID-19. Такое решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в психиатрической больнице, — уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что подготовка одного из корпусов больницы им. Н.А. Семашко в Орле, который отдали под ковидарий, находится «в завершающей стадии».

На сегодня в Орловской области развернуты 1472 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. По состоянию на 30 ноября свободными были 77 из них.

Как уже писал «Орелград», ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Орловскую область в числе регионов с «наиболее критичной ситуацией» с койками в больницах. При этом ежедневно в Орловской области выявляют более 140 новых заразившихся коронавирусом.

ИА «Орелград»