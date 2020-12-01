В Орле новые автобусы ТТП окропили святой водой

На предприятии решили добиваться безопасности «любой ценой».

Вчера, 30 ноября в орловском МУП «ТТП» прошел обряд освящения новых автобусов. Администрация предприятия решила сохранять безопасность и безаварийность «любой ценой», рассказали в пресс-службе МУПа.

Сообщается, что служитель Свято-Троицкого храма Орла отец Виталий освятил перед выездом на линию новые автобусы, а также трамваи и троллейбусы.

— Молитву я прочитал, святой водой машины окропил. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. Поэтому вам я желаю продолжать заботиться о транспорте, продолжать заботиться о пассажирах. Приходите на работу с улыбкой, садитесь за руль в хорошем настроении и работайте на благо города, и тогда всё будет хорошо, — пожелал сотрудникам ТТП отец Виталий.

Автобусы «Вектор» МУП ТТП вышли на линию сегодня, 1 декабря. Они будут курсировать по маршруту №16 «ул. Планерная – СПЗ».

Как уже писал «Орелград», ранее в Орловской области прошел обряд освящения дорог. Так, в Залегощи по просьбе сотрудников ГИБДД батюшка окропил святой водой перекрестки, где часто происходят аварии.

ИА «Орелград»