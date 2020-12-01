В Орле такси сбило женщину на «зебре»

Пострадавшую с места аварии увезли в больницу.

Вчера, 30 ноября на Веселой слободе в Орле произошло ДТП. Машина, оклеенная в такси, сбила женщину на пешеходном переходе.

Инцидент произошел около 07.30 на улице Генерала Родина. За рулем «Шкода Октавия» сидел 51-летний мужчина. В районе дома №50, на нерегулируемом пешеходном переходе, он сбил 43-летнюю женщину.

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи пострадавшую увезли в больницу. Женщине назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»