В Орле такси сбило женщину на «зебре»

1.12.2020 | 10:31 Новости, Происшествия

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Пострадавшую с места аварии увезли в больницу.

Вчера, 30 ноября на Веселой слободе в Орле произошло ДТП. Машина, оклеенная в такси, сбила женщину на пешеходном переходе.

Инцидент произошел около 07.30 на улице Генерала Родина. За рулем «Шкода Октавия» сидел 51-летний мужчина. В районе дома №50, на нерегулируемом пешеходном переходе, он сбил 43-летнюю женщину.

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи пострадавшую увезли в больницу. Женщине назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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