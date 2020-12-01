В Орловской области 13 школ перевели на дистанционку

Одна школа полностью закрыта на карантин.

В Орловской области 13 школ полностью перешли на дистанционное обучение. Об этом 30 ноября на заседании регионального оперштаба рассказала глава департамента Татьяна Крымова.

Крымова рассказала, что одна школа в Кромском районе полностью закрыта на карантин по решению Управления Роспотребнадзора. Еще 13 школ (2135 учеников) полностью перешли на дистанционное обучение. Также в 21 школе области на карантин закрыты отдельные классы, а в 95 школах часть классов учится очно, часть – на дистанционке.

При этом по заявлению родителей более 1300 школьников также учатся из дома. Больше всего таких детей (722) в Орле.

Из более чем 6000 заболевших школьников коронавирус подтвержден у 185. Такой же диагноз – у 136 сотрудников орловских школ.

ИА «Орелград»