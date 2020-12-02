Число самозанятых орловцев превысило 5000 человек

Из них активно ведут деятельность свыше 2000 орловцев.

В Орловской области на текущий момент более 5000 местных жителей зарегистрировались в качестве самозанятых. Такие данные озвучило региональное управление ФНС России. Речь идет о так называемом эксперименте по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД). Напомним, Орловская область присоединилась к нему минувшим летом – с 1 июля 2020 года в регионе начал действовать соответствующий закон.

«При этом на сегодняшний день на территории региона осуществляют деятельность более 2000 самозанятых, плательщиками НПД сформировано порядка 170 чеков, их суммарный доход превысил 108 миллионов рублей», — сообщили в УФНС России по Орловской области.

По словам замглавы ведомственного отдела налогообложения юридических лиц и камерального контроля Татьяны Кукаркиной, применять спецрежим могут физлица и индивидуальные предприниматели. Его основными преимуществами считаются сокращение количества уплачиваемых налогов и отсутствие необходимости сдавать налоговую отчетность и приобретать кассу.

Кроме того, самозанятые могут в добровольном, а не в обязательном порядке уплачивать страховые взносы, подчеркнула Татьяна Кукаркина. Удобен и формат общения, так как не надо бегать по инспекциям. Взаимодействие с налоговой службой и клиентами идет с помощью мобильного приложения «Мой налог». Оно поможет не только зарегистрироваться в качестве самозанятого, но и платить налог, получать вычеты и формировать чеки.

ИА «Орелград»