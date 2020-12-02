Клычков велел взять под охрану усадьбу дяди царя Николая II

2.12.2020 | 18:25 Культура, Новости

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Губернатор утвердил границы охранных зон в селе Долбенкино 

Как уже писал «Орелград», ранее эксперты одобрили проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения. В документах данный памятник называется так: «Комплекс бывшей усадьбы: 1. Главный дом, 2. Два флигеля, 3. Здание бывшего завода, 4. Амбар, 5. Парк», XIX век». Он расположен в Дмитровском районе, в селе Долбенкино. Напомним, эта усадьба принадлежала Великому князю Сергею Романову, дяде царя Николая II. При нем здесь выращивали диковинные в то время для Средней России плоды: ананасы и клубнику.

И вот теперь губернатор Андрей Клычков своим постановлением установил зоны охраны и утвердил режимы использования земель в их границах. В частности, на территории памятника разрешается хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление его историко-градостроительной среды, а также восполнение частично или полностью утраченных элементов.

Губернатор разрешил снос объектов капитального и некапитального строительства, не представляющих историко-культурной ценности, а также проведение капремонта с использованием характерных исторических элементов, озеленение, размещение мобильных информационных конструкций, включая праздничное оформление, и другое.

При этом запрещается изменение силуэта, габаритов по высоте и ширине, композиции и декора главных фасадов, использование активных цветовых решений в их окраске, применение сплошного остекления больших площадей, использование цветного стекла, установка со стороны улиц ограждений из бетонных плит и металлопрофиля.

Также под запрет попали установка на крышах средств инженерно-технического обеспечения и рекламных конструкций, размещение на улицах павильонов, киосков и навесов, размещение площадок для мусоросборников и контейнеров для отходов напротив памятника, размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов, объектов с динамическим воздействием и другое.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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