Мэрия Орла нашла подрядчика для промывки ливневок

Контракт заключат на весь следующий год.

Мэрия Орла планирует годовой контракт на содержание и ремонт городских ливневок. Подрядчиком выбрали ООО «Спецстроймонтаж», сообщает сайт горадминистрации. Сумму муниципального контракта пресс-служба мэрии не называет.

Срок действия контракта на содержание ливневок — до 31 декабря 2021 года. Видимо, он начнет действовать с момента подписания, потому что в мэрии уже обозначили, какие работы подрядчк должен успеть выполнить до конца текущего года. В основном это прочистка ливневок, на которые жалуются орловцы.

Так, предстоит прочистить колодцы на улице Бурова (в районе дома №6), улице Раздольной (в районе кольцевой развязки), улице Мостовой, Карачевском шоссе, а также на улицах Автовокзальной и Комсомольской (около кинотеатра «Современник»).

— В следующем году подрядчик промоет 2 300 п.м трубопроводов, заменит 50 люков и кирпичных горловин колодцев и камер, отремонтирует водоотводные лотки. Всего в списке — более 100 городских улиц, — рассказали в пресс-службе мэрии. — Отдельным направлением работы станет содержание очистных сооружений.

ИА «Орелград»