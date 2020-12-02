Музалевскому пожаловались на темную дорогу в армию

2.12.2020 | 15:59 Новости, Общество

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Спикер облсовета направил обращение в мэрию

Председатель Совета солдатских матерей Валентина Старовойтова пожаловалась спикеру орловского облсовета Леониду Музалевскому на отсутствие освещения дороги и тротуара, которые ведут от областного военкомата к железнодорожному вокзалу. Старовойтова заявила, что проблема давно волнует призывников и их родителей.

Жалоба прозвучала на личном приеме, который Музалевский провел по видеосвязи, сообщила пресс-служба облсовета. Глава заксобрания подготовил депутатский запрос в мэрию и взял ситуацию под контроль, говорится в пресс-релизе.

Также Музалевскому пожаловались на плачевное состояние Ахтырского сельского дома культуры. Спикер ответил, что он уже включен в партийный проект «Культура малой Родины» на 2021 год.

ИА «Орелград»

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