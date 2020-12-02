Орловцы взяли 870 льготных ипотечных кредитов

2.12.2020 | 13:35 Новости, Общество

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Программу запустили на фоне пандемии коронавируса.

Более 870 жителей Орловской области воспользовались возможностью получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. Об этом рассказала глава управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.

Напомним, в период пандемии коронавируса правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Программа рассчитана до 1 июля 2021 года.

По информации Кацуры, в июне ведомство зафиксировало 195 обращений для регистрации льготной ипотеки. В июле и августе таких было 137 и 111 соответственно. В период с сентября по ноябрь орловцы оформили еще 347 договоров льготного ипотечного кредитования.

ИА «Орелград»

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