Орловская остановка стала хитом на «Пикабу»

2.12.2020 | 13:49 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

В Сети высмеяли павильон возле здания главка МЧС.

Фотография остановочного павильона в районе сквера им. Гуртьева в Орле стала хитом развлекательного сайта «Пикабу».

На фото видно, что остановка оформлена рекламной растяжкой с надписью «Посадочный материал». «Подходящее оформление остановки», — иронично подметил автор снимка.

Внимательно присмотревшись к снимку, пользователи «Пикабу» подметили и другие «прелести» орловских остановок.

— Конечно, остановку так и стоило проектировать, напротив столба, чтобы исключить устройство дорожного кармана. И людям в радость столб обходить, и водитель паркуется на дороге, — заметил один из пользователей Сети.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования