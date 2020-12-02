Орловская остановка стала хитом на «Пикабу»

В Сети высмеяли павильон возле здания главка МЧС.

Фотография остановочного павильона в районе сквера им. Гуртьева в Орле стала хитом развлекательного сайта «Пикабу».

На фото видно, что остановка оформлена рекламной растяжкой с надписью «Посадочный материал». «Подходящее оформление остановки», — иронично подметил автор снимка.

Внимательно присмотревшись к снимку, пользователи «Пикабу» подметили и другие «прелести» орловских остановок.

— Конечно, остановку так и стоило проектировать, напротив столба, чтобы исключить устройство дорожного кармана. И людям в радость столб обходить, и водитель паркуется на дороге, — заметил один из пользователей Сети.

ИА «Орелград»