Суд отказался арестовывать орловского чиновника Игнатушина

Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями оставлен на свободе.

Советский районный суд города Орла озвучил детали рассмотрения ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей Роману Игнатушину.

Как уже писал «Орелград», органами предварительного расследования бывший замглавы администрации Орла обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия).

По мнению следователя, Игнатушина следует поместить под стражу потому, что он «может продолжить заниматься преступной деятельностью, и скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Как пояснили в его пресс-службе, суд учел, что «в ходатайстве следователя не приведено убедительных доказательств того, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия или суда, либо иным образом воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу».

Кроме того, была изучена личность обвиняемого. Суд установил, что Игнатушин является гражданином Российской Федерации, имеет регистрацию и постоянное место жительство, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, не судим.

«Следователем также не было приведено убедительных мотивов, и не подтверждено документально, что интересы правосудия по своевременному расследованию и рассмотрению настоящего уголовного дела не могут быть обеспечены иными мерами пресечения, кроме как содержанием Игнатушина Р.В. под стражей», — добавили в пресс-службе Советского райсуда.

Ранее СУ СК России по Орловской области сообщило, что уголовные дела в отношении Игнатушина были возбуждены «по факту бездействия и ненадлежащего принятия мер к организации своевременного проведения капитального ремонта, расселению граждан многоквартирных домов». Так, назывались дома № 15 по Кромскому шоссе, № 102 по Наугорскому шоссе, № 11 по ул. Паровозной, № 88 по ул. Емельяна Пугачева, № 92 «а» по ул. Латышских стрелков, № 1 по ул. Брянской, № 73 по ул. Черкасской и № 17 по пер. Маслозаводскому города Орла.

Следствие считает, что из-за бездействия экс-чиновника жителям приходилось жить в опасных домах, где обрушались стены, текла кровля, а инженерные сети были изношены.

ИА «Орелград»