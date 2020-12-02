В центре Орла такси сбило девушку

Она перебегала через дорогу на красный свет.

Вчера, 1 декабря напротив ЦУМа в Орле произошло ДТП с участием пешехода. Машина, оклеенная в такси, сбила девушку, которая перебегала дорогу по «зебре» на красный свет светофора.

Подробности аварии рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. Около 20.00 34-летний мужчина ехал на «Шевроле-Авео» по площади Мира со стороны улицы Степана Разина в направлении Гостиной. В районе дома №1 по площади Мира под колесами машины оказалась 21-летняя девушка. Она перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, подчеркнули в ведомстве.

В результате ДТП девушка получила ранения. С места аварии бригадой скорой помощи ее увезли в больницу.

ИА «Орелград»