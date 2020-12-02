В Орле призвали узаконить статус упаковщика

Орловский облсовет указал на погрешности законодательства.

Депутаты Орловского облсовета подготовили проект обращения в Государственную Думу и правительство РФ по отдельным вопросам, связанным с правоотношениями в сфере технического регулирования. В частности, Вячеслава Володина и Михаила Мишустина орловские депутаты попросят рассмотреть вопрос о введении в законодательство РФ нормы, закрепляющей правовой статус упаковщика (фасовщика) пищевой продукции. Также они призывают инициировать разработку соответствующих изменений в технические регламенты.

Суть проблемы описана в самом тексте обращения. Законодательство о техрегулировании состоит из одноименного закона и подзаконных нормативных актов, часть которых явно устарела. В качестве примера орловские нардепы приводят ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Он содержит положение об упаковщиках целого ряда товаров, таких как полуфабрикаты, чай, кофе, скот и птица для убоя или мясо для переработки, молоко, растительное масло, крупа, мука и другое.

Но данная норма, как следует из обращения, «не содержит четких требований к фасовке пищевых продуктов для признания хозяйствующего субъекта, осуществляющего фасовку, изготовителем и упаковщиком таких пищевых продуктов». Руководствуясь этим ГОСТом, некоторые предприятия, занимающиеся фасовкой продуктов, указывают на упаковке товара информацию о себе как об изготовителе и упаковщике. Тем самым они принимают декларацию о соответствии, удостоверяющую соответствие расфасованной продукции требованиям технических регламентов.

«Вместе с тем имеются случаи привлечения таких хозяйствующих субъектов к ответственности за нарушение требований законодательства о техническом регулировании, — говорится в тексте обращения. — По мнению контролирующих органов, для того чтобы в указанном случае хозяйствующий субъект был признан одновременно изготовителем и упаковщиком, продукция, подлежащая фасовке, не должна быть изначально готовой к реализации».

Словом, законодательство четко не регламентирует правовой статус упаковщика, на что и указывают орловские депутаты. Они предлагают устранить данный правовой пробел.

ИА «Орелград»