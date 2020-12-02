В Орле пытались продать просроченное на две недели молоко

Опасная ультрапастеризованная продукция была «узаконена».

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям рассказало об очередных пресеченных попытках поставить в торговые сети просроченную и опасную для здоровья человека продукцию. В очередной же раз негативно в этом отношении отметились в Орловской области. В частности, в ведомстве привели такой пример.

23 ноября 2020 года уполномоченным лицом одного из орловских ООО были оформлены два электронных ветеринарных сопроводительных документа (эВСД) на молочную продукцию. Это было молоко питьевое ультрапастеризованное двух торговых марок. Информация о товаре была внесена в государственную систему «Меркурий», после чего ее планировалось отправить в торговые точки региона.

Причем целью отправки было указано «для реализации в пищу людям», то есть это молоко не отправлялось, например, на утилизацию. В ходе мониторинга специалисты ТУ Россельхознадзора установили, что оба товара были просроченными. У молока одной торговой марки срок годности истек еще 9 ноября, то есть за две недели до того, как уполномоченное лицо разрешило его продать под видом годной продукции. У молока второй торговой марки срок годности истек 17 ноября, то есть оно было недельной давности.

По итогам мониторинга уполномоченному лицу было направлено предупреждение о недопустимости нарушений при оформлении эВСД. Это далеко не единственный подобный случай. Как уточнили в ТУ Россельхознадзора, только в ноябре сотрудники этого ведомства выявили 149 нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов.

Из них 135 были допущены уполномоченными лицами, 13 – ветеринарными врачами и одно – аттестованным специалистом. Были приняты и соответствующие меры. Так, временно была приостановлена регистрация во ФГИС «Меркурий» 44 уполномоченных лиц организаций, а регистрация двух уполномоченных лиц была аннулирована. Кроме того, было направлено 86 предупреждений и возбуждено 8 дел об административных правонарушениях.

«Наиболее распространенным нарушением стало оформление эВСД на продукцию с истекшим сроком годности», — резюмировали в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»