Конкурсная управляющая «Дормаша» попала под следствие

Ее обвинили в махинациях при продаже имущества завода.

Вчера, 2 декабря, в прокуратуре Орловской области состоялась встреча с бывшими рабочими завода «Дормаш». Эти люди более 4 лет не могут получить свою зарплату. Силовики обвинили конкурсного управляющего обанкротившегося завода в том, что он незаконно распродает имущество предприятия.

Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, в ноябре этого года управление Росреестра по Орловской области завело административное дело на конкурсного управляющего ЗАО «Дормаш» Анжелу Юдину. Ее заподозрили в неправомерных действиях при банкротстве.

Дело о продажи имущества завода по заведомо низкой цене расследует сегодня СУ УМВД России по Орловской области. В ноябре Юдиной предъявили обвинение по статье о растрате в особо крупном размере. Расследование этого уголовного дела контролирует прокуратура.

По информации замглавы орловской Федерации профсоюзов Юрия Власова, долг завода «Дормаш», «который нигде в официальных данных уже не фигурирует», составляет порядка 16 миллионов рублей. Заработок не получили 448 бывших работников.

Напомним, ЗАО «Дормаш» находится в конкурсном производстве с марта 2017 года. Иск о банкротстве в 2015 году подало ООО «Интер РАО-Орловский энергосбыт» из-за долга в 4,1 миллиона рублей. В конце 2017 года Гудков стал фигурантом двух уголовных дел о злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплаты, но в мае 2020 года эти дела закрыли в связи с истечением срока давности.

ИА «Орелград»