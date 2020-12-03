Орловцам напомнили о выплатах на детей от 3 до 7 лет

3.12.2020 | 13:11 Новости, Общество

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До конца года их могут оформить безработные родители.

Безработные орловцы имеют право до конца года оформить выплату на детей от 3 до 7 лет. Об этом напомнили в пресс-службе облправительства.

— Подтверждать статус безработного документально при подаче заявления на получение выплат не нужно. Специалисты соцзащиты сами определят это при расчете среднедушевого дохода семьи, — сказано в пресс-релизе.

По информации департамента соцзащиты, ежемесячную выплату уже оформили 502 семьи, где один или двое родителей имеют статус безработного.

— Важно знать, что для расчета среднедушевого дохода берется период 12 месяцев за полгода до момента подачи заявления. Доходы семьи за этот  период длятся на количество членов семьи. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Орловской области эта величина равняется 10 362 рублям, — уточнили в облправительстве.

Ежемесячная выплата на ребенка сейчас оставляет 5158 рублей.

Подать соответствующее заявление можно через портал Госуслуг, отделы соцзащиты населения или многофункциональный центр (МФЦ) до 31 декабря 2020 года.

ИА «Орелград»

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