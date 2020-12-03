Орловцам предложили простую работу

Жители региона могут поучаствовать в программе общественных работ.

Управление труда и занятости Орловской области рассказало жителям региона о возможности устроиться на оплачиваемые общественные работы, получать там заработок и параллельно искать постоянную и высокооплачиваемую работу. Согласно данным этого ведомства, за 11 месяцев текущего года такую форму временного трудоустройства получили свыше 450 орловцев.

«Участником такого вида работ может стать любой гражданин, независимо от возраста, навыков и квалификации, — говорит начальник отдела трудоустройства и специальных программ Марина Мельникова. — По условиям проведения оплачиваемых общественных работ в их рамках могут быть предложены только виды деятельности, не требующие специальной профессиональной подготовки».

Словом, не надо иметь профильное образование и обладать огромными компетенциями, чтобы временно трудоустроиться. Как поясни в управлении труда, в декабре орловцам дадут возможность поработать подсобными рабочими, интервьюерами, почтальонами, сортировщиками, операторами связи, уборщиками и даже музейным смотрителем – такое место предлагает Орловский музей изобразительных искусств.

«Многие из работодателей, участвующих в организации оплачиваемых общественных работ, совсем не против того, чтобы перевести временного работника в ранг постоянного, при условии, что работник ответственно исполняет трудовые обязанности и согласен остаться, — подчеркнули в управлении труда и занятости. — За более чем четвертьвековую историю службы занятости было достаточно примеров, когда временное трудоустройство становилось постоянным».

ИА «Орелград»