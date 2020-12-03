Орловский бизнес начал снижать свою «просрочку»

В регионе сократилась просроченная кредиторская задолженность.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области на конец сентября 2020 года размер просроченной кредиторской задолженности составил 1,217 миллиарда рублей. Сумма внушительная, однако специалистам она внушает оптимизм. Дело в том, что доля «просрочки» в общем объеме кредиторской задолженности орловских предприятий снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4 процентных пункта. На конец сентября 2020 года она составила всего 1,5 процента общей задолженности.

Что касается структуры долгов, то по-прежнему проблемы испытывают поставщики ресурсов. Так, наибольшая просроченная кредиторская задолженность отмечена в такой сфере как «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на конец сентября она составила 637,4 миллиона рублей. В сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» «просрочка» составила 47,7 миллиона.

Более 185 миллиона рублей составляет просроченная кредиторская задолженность в сфере обрабатывающих производств. Все это крупнейшие в регионе должники, имеющие «просрочку».

Отметим, что информация в открытом доступе публикуется Орелстатом далеко не по всем видам экономической деятельности. По целому ряду отраслей «данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций».

ИА «Орелград»