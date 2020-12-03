Орловский сахарный комбинат схлопотал крупный штраф

Предприятие наказали за нарушение требований земельного законодательства.

В Орловской области арендатора земельного участка крупно оштрафовали за нарушение норм законодательства. Об этом сообщили в Территориальном управлении Россельхознадзора. В ведомстве уточнили, что нарушителем оказался сахарный комбинат «Отрадинский». Инспекторы установили, что это предприятие с 2018 года арендует участок на территории Мценского района.

При проверке с выездом на место было зафиксировано, что он частично зарос сорняками. Между тем, этот участок относится к категории земель сельхозназначения. Следовательно, он должен быть введен в сельскохозяйственный оборот. По мнению контролирующего ведомства, наличие сорняков в этом «поле» свидетельствует «о невыполнении юрлицом установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии».

Также сообщается, что площадь зарастания сорняками превышает 22 га, что было зафиксировано экспертным заключением. По итогам проверки комбинат признали виновным и привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Но и предприятие просто так не сдалось. Оно оспорило постановление Россельхознадзора в суде и потребовало его отменить.

Выиграть процесс истцу не удалось, но локальную победу комбинат все же одержал. Суд признал действия инспекторов законными и правомерными и не стал отменять постановление управления Россельхознадзора. В то же время он снизил размер штрафа до 200 тысяч рублей. Сделано это было после того, как предприятие представило справки о своем финансовом положении.

ИА «Орелград»