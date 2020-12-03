Орловским подросткам запретили ходить в ТЦ без родителей

3.12.2020 | 16:22 Новости, Общество

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Мера действует до 11 января 2021 года

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Орловской области запретил орловским подросткам до 16 лет посещать торгово-развлекательные центры без родителей. Мера будет действовать до 11 января 2021 года.

«Вводится запрет на нахождение несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей», — говорится в сообщении оперштаба.

Мера вводится, чтобы не допустить массового скопления людей, объяснил губернатор Андрей Клычков. 11 января 2021 года — это последний день новогодних каникул. Из-за дистанционки в вузах и техникумах многие проводят время в ТЦ, подчеркивается в сообщении.

ИА «Орелград»

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