Под Орлом рецидивист избил и ограбил 18-летнюю девушку

3.12.2020 | 13:38 Новости, Происшествия

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Силовики уже готовы передать дело в суд.

СК по Орловской области отчитался о завершении расследования уголовного дела 23-летнего парня. Ранее судимый орловец скоро снова окажется на скамье подсудимых. Его подозревают в грабеже и незаконном проникновении в жилище.

Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, в июле 2020 года молодой человек напал на девушку. Инцидент произошел вблизи села Работьково Дмитровского района. Злоумышленник несколько раз ударил в лицо 18-летнюю местную жительницу. А потом забрал ее мобильный и скрылся.

В тот же день парень без спроса залез в чужой дом. Как выяснилось позже, таким образом он пытался разыскать свою знакомую.

— В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, — уточнили в пресс-службе СК.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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