В Орле решили найти лекарства от COVID-19

3.12.2020 | 7:01 Медицина, Новости

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Активисты «Народного контроля» обошли аптеки в Орле.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», мониторинг провели общественники из партийного проекта «Народный контроль» и направления «Молодой Гвардии» «Борьба с несправедливостью». Оно обошли аптеки Орла в поисках, как сообщается, препаратов от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Должно быть, активисты искали препараты, рекомендованные специалистами для лечения.

Речь, вероятно, идет о лекарствах. Включенных в соответствующий список Минздравом РФ под международными непатентованными названиями. В аптечной сети их обычно можно найти под известными торговыми брендами и маркам. Но в данном случае в большинстве орловских аптек активисты таких лекарств не обнаружили.

«Исправить данную ситуацию призвано решение правительства об упрощении процедуры маркировки лекарств, которого добивалась «Единая Россия», — говорит координатор областного направления МГЕР «Борьбы с несправедливостью» Сергей Егоров. — Вопрос касается жизни и здоровья наших земляков, поэтому мы будем держать его на постоянном контроле».

Добавим, что мониторинг занял три дня. Активисты также проверили «готовность аптек к ухудшению эпидемиологической ситуации», в частности, посмотрели, имеются ли в этих торговых организациях маски, перчатки, антисептики и термометры.

«По итогам трехдневного мониторинга вся собранная информация будет передана в соответствующие организации, в том числе в Федеральную антимонопольную службу, если речь будет идти о завышении цены на определенные виды лекарств и СИЗ», — подчеркнули в реготделении «Единой России».

ИА «Орелград»

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