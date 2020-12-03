В Орле возложили цветы к вечному огню

В областном центре почтили память погибших на войне

В Орле 3 декабря в честь Дня неизвестного солдата возложили цветы к вечному огню в сквере Танкистов. Об этом сообщила пресс-служба областного совета.

В мероприятии приняли участие спикер Леонид Музалевский и депутаты парламента, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, члены совета ветеранов, общественники, представители областной администрации.

Участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания. После этого они возложили цветы к братской могиле и памятнику Ивану Баграмяну.

«Сегодняшний день посвящён всем пропавшим без вести и безымянным воинам, отдавшим свою жизнь за Родину. Мы вспоминаем тех героев, которые пали смертью храбрых. Символом даты, конечно же, является могила неизвестному солдату в Александровском саду в Москве. И когда мы проводили день Орловской области в Москве, в первую очередь наша делегация посетила это священное место. Вместе с тем, глубокой признательности заслуживают поисковые отряды, которые возвращают павшим их судьбы и имена. Это важно, прежде всего, для ныне живущих: мы должны знать тех, кто подарил нам мирную жизнь», — сказал председатель областного совета Леонид Музалевский.

День неизвестного солдата отмечается с 2014 года. Дата 3 декабря выбрана в честь события 1966 года, когда прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на Ленинградском шоссе и перезахоронен у стены московского Кремля. Это было сделано в честь 25-й годовщины разгрома немецких войск под столицей.

ИА «Орелград»