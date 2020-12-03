В Орловской области запретили корпоративы

Запрет вступает в силу 15 декабря и продлится месяц

Оперштаб по борьбе с коронавирусом запретил проводить корпоративы в Орловской области. Запрет вступает в силу 15 декабря и продлится месяц, до 15 января 2021 года.

«Орловским предприятиям общественного питания запрещено проводить массовые мероприятия развлекательного характера с организацией досуга, в том числе корпоративные мероприятия», — говорится в сообщении.

Губернатор Андрей Клычков напомнил, что в регионе уже действует запрет на массовые мероприятия в кафе и ресторанах. Однако корпоративы решили прописать в «коронавирусном» постановлении отдельно.

ИА «Орелград»