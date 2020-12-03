В Орловской области заработал единый номер по COVID-19

3.12.2020 | 10:51 Важное, Новости, Общество

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Теперь по телефону 122 можно получить информацию и помощь.

В Орловской области ввели единый телефонный номер 122 по COVID-19. Об этом сообщает информационный центр регионального оперштаба.

— Региональный колл-центр поможет орловцам не только получить консультацию, но и вызвать на дом врача или скорую помощь. Единый номер позволит снизить нагрузку на медицинские учреждения и оперативно решать вопросы, связанные с COVID-19, — сказано в сообщении.

По телефону можно записаться на тест на коронавирус, получить помощь волонтеров по доставке лекарств, получить консультацию Государственной инспекции труда и Роспотребнадзора Орловской области.

Единый номер 122 будет работать по всей стране. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, он создан для централизации звонков в колл-центрах регионов, чтобы организовать их быструю маршрутизацию до поликлиник, станций скорой помощи или других служб.

ИА «Орелград»

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