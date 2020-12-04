Еще три орловца умерли от коронавируса, 151 заразился

Общее число случаев в регионе достигло 16 668

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 16 668, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 151 человека.

Вместе с тем за день умерли три пациента с COVID-19, общее число жертв достигло 208. Выздоровели 14 535 человек (+357 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 2 402 949, за сутки диагноз подтвердился у 27 403 человек. С начала пандемии выздоровели 1 888 752 пациента (+28 901), умерли 42 176 (+569).

ИА «Орелград»