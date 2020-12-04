Музалевский опробовал брусья в обновленном сквере

В Орле после ремонта открыли сквер Комсомольцев

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский опробовал брусья в сквере Комсомольцев в Орле, который 4 декабря открылся после реконструкции. Фотографию с места событий опубликовала пресс-служба заксобрания.

Утверждается, что благоустройство сквера Комсомольцев выбрали жители в рамках программы «Народный бюджет». Голосование проходило параллельно с плебисцитом по поправкам в Конституцию.

Ремонтом занималась фирма «Техспецкомплект» семьи Маркиных, которая постоянно выигрывает контракты на благоустройство в Орле. В рамках контракта в сквере уложили плитку, обустроили газоны и освещение, заменили бордюры, установили лавки и урны. Также строители сделали строительную площадку с баскетбольным кольцом и тренажерами. В центре сквера появилась арка с местами для сидения и USB-зарядками. Благоустройство обошлось почти в 40 млн рублей.

«Буквально за считанные месяцы здесь были созданы все условия, чтобы дорога к знаниям для студентов была комфортной и летом, и зимой, а отдых — безмятежным. Без сомнений, сквер полюбится и жителям близлежащих домов», — сказал после осмотра сквера Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»