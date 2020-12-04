Наливавший алкоголь сыну орловец предстанет перед судом

4.12.2020 | 17:35 Новости, Общество

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Также мужчину будут судить за нападение на полицейского

Следственный комитет передал в суд уголовное дело 31-летнего жителя Орла. Его обвиняют по двум статьям, одна из которых довольно редкая. Она звучит как «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

«Обвиняемый неоднократно вовлекал своего малолетнего сына в распитие спиртных напитков, будучи ранее неоднократно привлеченным за аналогичные противоправные действия к административной ответственности», — заявили в СК.

Кроме того, в сентябре 2020 года мужчина напал на полицейского, который пришел к нему домой в рамках доследственной проверки. В момент инцидента орловец был пьян.

Сейчас обвиняемый знакомится с материалами дела. После этого их передадут прокурору для утверждения обвинения.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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