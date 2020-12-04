Не хочешь повторения локдауна? #Наденьужеэтумаску

Центр оказания услуг «Мой бизнес» приглашает бизнес-сообщество Орловской области присоединиться к всероссийскому флешмобу #наденьужеэтумаску.

Суть флешмоба — побудить посетителей торговых центров, кафе, баров, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов задуматься, что несоблюдение ими масочного режима может привести к закрытию любимых ими заведений. Из-за отказа посетителей использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты, предприятия подвергаются штрафным санкциям вплоть до приостановки их деятельности.

Флешмоб стартовал в Москве в ноябре этого года. На сегодняшний день в акции уже участвует несколько тысяч ресторанов, кафе, фитнес-клубов, салонов красоты, крупные торговые центры, банки и офисы по всей стране. К предпринимателям присоединяются и общественные пространства: парки, галереи, театры, музеи.

Для того чтобы принять участие во флешмобе, нужно разместить таблички, стикеры с хештегом #наденьужеэтумаску на входе и в местах обслуживания посетителей, а также использовать хештег в постах в социальных сетях. Макеты для стикеров, табличек, постов можно найти на сайте .

Минэкономразвития России признало этот флешмоб одним из лучших профилактических мероприятий в бизнесе. Министерством также отмечаются такие меры как снабжение сотрудников витаминно-минеральными комплексами, бесплатная вакцинация от гриппа, бесконтактная передача документов, организация чатов в мессенджерах и социальных сетях для информирования сотрудников о мерах борьбы с коронавирусом, увеличение рейсов корпоративного транспорта, отмена всех внутренних собраний, тренингов, корпоративов.

Центр оказания услуг «Мой Бизнес» напоминает о рекомендациях регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области руководителям предприятий и организаций всех форм собственности.

В частности, рекомендовано продолжить работу по переводу максимального количества сотрудников на дистанционный режим осуществления трудовой деятельности, организовать гибкий график начала и окончания рабочего дня при значительной численности работающих, с целью предотвращения скопления людей перед началом и окончанием рабочего дня. Помимо этого, рекомендовано не проводить праздничные корпоративные мероприятия и неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.

Узнать подробности и получить бесплатную консультацию можно по телефону горячей линии центра «Мой Бизнес»: (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»