Орловцу дали 17 лет тюрьмы за убийство двух человек

4.12.2020 | 9:23 Новости, Происшествия

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Один из них лишился жизни, потому что видел гибель второго

Орловский областной суд приговорил жителя Кромского района к 17 годам тюрьмы за убийство двух человек. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Мужчина поругался с соседом, схватил нож и нанес минимум 8 ударов в область жизненно важных органов. На защиту жертвы бросилась его мать. Убийца испугался, что она может сдать его полиции, и вонзил нож и в нее. От полученных травм женщина умерла.

После этого преступник заметил, что ее сын еще жив. Он еще три раза ударил его ножом, и тот скончался.

Ближайшие 17 лет убийца проведет в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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