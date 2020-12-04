Орловцу дали 17 лет тюрьмы за убийство двух человек

Один из них лишился жизни, потому что видел гибель второго

Орловский областной суд приговорил жителя Кромского района к 17 годам тюрьмы за убийство двух человек. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Мужчина поругался с соседом, схватил нож и нанес минимум 8 ударов в область жизненно важных органов. На защиту жертвы бросилась его мать. Убийца испугался, что она может сдать его полиции, и вонзил нож и в нее. От полученных травм женщина умерла.

После этого преступник заметил, что ее сын еще жив. Он еще три раза ударил его ножом, и тот скончался.

Ближайшие 17 лет убийца проведет в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»