В Орле грунт сменили на щебень

На улице Пархоменко заменили дорожное покрытие.

Как сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта, активисты ОНФ сумели помочь жителям улицы Пархоменко в Орле и добились строительства там щебеночной дороги. Она пролегает через частный сектор. Много лет эта дорога была грунтовой и вызывала немало нареканий. Однако власти помогать местным жителям явно не спешили.

«В начале 2020 года к нам поступило обращение от жителей частного сектора с улицы Пархоменко, — поведала сопредседатель регионального штаба ОНФ Ирина Патронова. — Они рассказали, что долгие годы пытаются сдвинуть с мертвой точки вопрос с отсыпкой дороги к их домам. Но результата добиться им так и не удалось».

Чтобы убедиться в справедливости жалоб, активисты выехали на место и осмотрели дорогу. Выяснилось, что передвигаться по ней можно только в сухие периоды. Но стоит выпасть осадкам, как она превращается в скользкое месиво. По ней не то, что на машине, пешком пройти было трудно.

Возможно, поэтому отсюда не вывозили и мусор. В ОНФ рассказали со ссылкой на местных жителей, что контейнерных площадок здесь нет. Мусор им приходится носить на соседние улицы, где контейнеры стоят. Правда, вряд ли это нравится тамошним жителям. По итогам своего визита «фронтовики» составили обращение к мэрии, в котором подняли вопрос о необходимости решения наболевших проблем.

«Администрация города Орла взяла в работу наши предложения. В результате на сегодняшний день вопрос с отсыпкой щебнем дороги на улице Пархоменко решен, — сообщил глава регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов. — Администрацией города также заключен контракт на установку контейнерной площадки на улице Пархоменко. После ее установки мусор будет вывозиться мусоровозами, и многолетняя проблема местных жителей будет решена».

ИА «Орелград»