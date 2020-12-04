В Орле на лечение «иноземцев» потратили 163 млн рублей

ТФОМС отчитался о расходах в текущем году.

Отчет об исполнении бюджета Территориального Фонда обязательного медицинского страхования был представлен в Орловском облсовете народных депутатов. Из него следует, что за 9 месяцев 2020 года расходы этого Фонда составили 7,108 миллиарда рублей, или 71,6 процента к плану года. Структура затрат оказалась разнонаправленной. Так, более 163,7 миллиона рублей региональный ТФОМС потратил в качестве оплаты за лечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации.

Оплата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами за отчетный период времени составила 498,49 миллиона рублей. Часть расходов пришлась на исполнение мероприятий, реализуемых органами исполнительной власти Орловской области. Например, 18,078 миллиона рублей «ушли» на финансирование дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации. В эту же сумму было включено приобретение и ремонт медоборудования.

Еще 2,433 миллиона рублей Фонд потратил на софинансирование расходов орловских медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Затраты на выполнение функций аппарата самого ТФОМС за 9 месяцев текущего года составили 50,293 миллиона рублей, что составляет 70,7 процента от утвержденного годового плана.

ИА «Орелград»