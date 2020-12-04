В Орле призвали изменить федеральный закон о сиротах

Депутаты считают, что сироты должны сами выбирать место жительства.

Орловский облсовет народных депутатов принял обращение к Государственной Думе РФ с призывом внести поправки в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Документ адресован спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Орловские депутаты просят установить возможность предоставления детям-сиротам жилья на территории выбранного ими муниципального района или города, но в пределах субъекта РФ, на территории которого они живут. При этом дети-сироты должны будут давать письменное согласие на это.

Как пишут депутаты облсовета, это одна из проблем современного законодательства. Напомним, жилье детям-сиротам предоставляет государство. Но органы власти регулярно сталкиваются с дефицитом средств и жилищного фонда. Зачастую спор приходится решать по суду. При этом на территории одних районов и городов жилья хронически не хватает, а на других территориях оно есть, но не востребовано. Между тем, количество льготников растет.

В облсовете привели такую статистику. По состоянию на 1 января 2019 года список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем, в Орловской области включал в себя 1240 человек. На 1 января 2020 года он увеличился до 1253 человек, а на 1 ноября 2020 года – до 1285 человек. В 2021 году список, вероятно, снова возрастет.

«В настоящее время Орловская область входит в число регионов Центрального федерального округа с наибольшим количеством неисполненных судебных решений об обязании органов местного самоуправления предоставить жилое помещение детям-сиротам и лицам из их числа по договору найма специализированного жилого помещения», — говорится в обращении.

На сегодняшний день по решениям судов не предоставлено 84 жилых помещения. Депутаты отмечают, что с 2018 года ежегодно в бюджете Орловской области предусматриваются финансовые средства на исполнение судебных решений, принятых в пользу детей-сирот. Но проблема не решается. Так, за 9 месяцев 2019 года было возбуждено 42 исполнительных производства по указанной категории дел, за 10 месяцев 2020 года – 52. По мнению орловских депутатов, решить проблему может помочь предложенная ими поправка в федеральное законодательство.

ИА «Орелград»