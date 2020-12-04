В Орле Тургенев прокомментирует жизнь Фета

Необычную выставку подготовил музей-заповедник «Спасское-Лутовиново».

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» подготовил необычное мероприятие, посвящено 200-летию Афанасия Фета. История жизни этого поэта посетителям будет поведана… с комментариями другого выдающегося орловца – писателя Ивана Тургенева. Как пояснили в музее, выставка откроется 5 декабря. Ее название говорит само за себя: «Фет у Тургенева. «Увидимся — и больше потолкуем…». Кстати, выставка организована совместно с Орловским литературным музеем Ивана Тургенева.

«Экспозиция рассказывает о жизни поэта через призму его отношений с хозяином Спасской усадьбы, которые были далеки от холодной вежливости формально знакомых людей, — говорят организаторы. — «Дружба-вражда» Тургенева и Фета была полна горячего интереса друг к другу и взаимной критики, общих увлечений и непримиримых противоречий, дружеской и одновременно «ругательной» переписки, которая и «согревала и освежала».

Афанасий Фет, который большую часть жизни носил фамилию не своего родного отца, а бывшего мужа своей матери, и Иван Тургенев были соседями и отлично знали друг друга. Фета специалисты называют уникальной личностью в русской классической литературе XIX века, на а Тургенев – это один из классиков мировой литературы. Безусловно, выставка будет интересна поклонникам обоих творцов.

«Наряду с копиями подлинных фотографий из собрания Орловского литературного музея Тургенева посетители смогут увидеть и уникальные экспонаты: например, ружье хозяина Спасского и карту Орловской губернии с охотничьим маршрутом Фета и Тургенева, — сообщили в музее-заповеднике. — В рамках выставочного проекта гости также смогут попробовать себя в роли поэтов: испытать силы в литературной игре «буриме», а потом усмирить разбушевавшуюся Музу чашкой ароматного чая из спасских трав».

ИА «Орелград»