Льготную страховку в Личном кабинете могут получить жители домов, обслуживаемых Первой городской управляющей компанией

В ноябре Первая городская управляющая компания запустила новый электронный сервис «Страхование со скидкой» через Личный кабинет жителя на сайте kom-online.ru.

Компания активно развивает IT-направление, что позволяет не только оптимизировать бизнес-процессы, но и упрощать коммуникацию с жителями. Эта тема особенно актуальна в этом году. В сентябре было запущено мобильное приложение «МКД-онлайн.Личный кабинет жителя». В октябре пользователи мобильного приложения стали получать push-уведомления с полезной информацией о ЖКХ. А в этом месяце пользователи Личного кабинета получили возможность оформить льготную страховку.

Как отмечает Александр Касьянов, генеральный директор Первой городской управляющей компании, предоставление новых услуг стало возможным благодаря экосистеме, которая формируется вокруг собственной IT-разработки «МКД-онлайн». В этом направлении уже давно группа компаний сотрудничает с ПАО «Сбербанк», а также с крупным поставщиком IT-решений и сервисов «Softline». Теперь в число партнеров Первой городской вошел и крупнейший российский страховщик Страховой дом ВСК.

Жители домов, находящихся под управлением организаций группы Первой городской управляющей компании, теперь смогут стать участниками льготной программы страхования. Причем, сделать это прямо со своего домашнего компьютера или со смартфона. В Личном кабинете жителя появился новый раздел «Страхование со скидкой», через который можно получить страховку со скидкой от 15 до 25%. Это может быть страхование жилья или имущества, КАСКО или страховой полис для путешествия — все виды страховых услуг.

В начале 2021 года в Первой городской управляющей компании планируют запуск ещё нескольких сервисов. В частности, в сотрудничестве с крупнейшей платежной системой Sandy реализуется проект защищенной онлайн-оплаты жилищной услуги с кэшбэком для пользователей Личного кабинета.

ИА Орелград