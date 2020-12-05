Ливны планируют перекредитоваться

Однако на расходах по обслуживанию долга это не отразится.

Власти Ливен обсуждают проект бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Как уже писал «Орелград», ранее в этом райцентре была утверждена долговая политика. Она предусматривает замещение дорогих кредитов, из которых складывается муниципальный долг, более дешевыми. Эти планы нашли отражение в проекте муниципального бюджета, однако специалисты поставили ряд вопросов.

Так, свое заключение на проект главного финансового документа Ливен дала городская Контрольно-счетная палата. Ее специалисты подметили, что в 2021, 2022 и 2023 годах на обслуживание муниципального долга планируется выделять по 3,687 миллиона рублей ежегодно. Кстати, в 2021 году эта сумма составит 0,5 процента всех расходов местного бюджета.

При этом власти планируют привлечение кредитов от кредитных организаций для погашения ранее полученных заемных средств. Так, в 2021 году предполагается позаимствовать 132 миллиона рублей, в 2022 году – 125 миллионов, в 2023 году – 60 миллионов рублей. Кроме того, в следующем году власти Ливен планируют привлечение бюджетного кредита для погашения ранее взятого бюджетного же кредита в сумме 10 миллионов рублей.

Но и это еще не все заимствования. Так, проектом бюджета предполагается ежегодное привлечение бюджетного кредита в размере 10 миллионов рублей на пополнение остатков средств на счете городского бюджета с погашением до конца финансового года. Вероятно, эти деньги Ливны будут выпрашивать у области. В результате Контрольно-счетная палата в очередной раз отметила, что в Ливнах планируется постепенное снижение заимствований в кредитных организациях, однако на объеме расходов на обслуживание муниципального долга это не отразится.

Добавим, что проектом решения о бюджете города определен верхний предел муниципального внутреннего долга Ливен. По состоянию на 1 января 2022 года он не должен превышать 180 миллионов рублей. Кроме того, согласно проекту, муниципальные гарантии и кредиты в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов представляться не будут.

ИА «Орелград»