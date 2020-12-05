На имидж Орловской области потратят более 1 млрд рублей

В регионе утверждено финансирование на проведение имиджевых мероприятий.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил объемы финансирования государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности». Она была утверждена правительством региона в конце 2019 года, старт взяла в текущем году, а ее завершение намечено на 2025 год. Губернатор внес в нее поправки, касающиеся непосредственно вопросов финансирования. Общий объем вложений в программу превысит 2,4 миллиарда рублей, из которых более 1,16 миллиарда будет потрачено на одну из подпрограмм.

Последней, среди прочего, запланировано проведение шести «мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа Орловской области». Кроме того, подпрограммой предусмотрено 72 обновления разделов специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Орловской области и 12 переводов содержания этих разделов на иностранные языки.

Также документом запланировано проведение шести презентаций ежегодного инвестиционного послания губернатора Орловской области, то есть по одному в год. Среди других целевых индикаторов можно отметить шесть обновлений информационной системы сопровождения проектной деятельности в Орловской области, проведение шести конкурсов по проектной деятельности «Лучший проект года» и сопровождение реализации 300 неназванных проектов.

Часть денег предполагается выделить в виде субсидий юридическим лицам на обеспечение их производственных площадок объектами инфраструктуры, часть – на обучение специалистов, отвечающих за развитие инвестиционной и проектной деятельности Орловской области.

ИА «Орелград»