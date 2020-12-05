Орловцам прикажут повысить производительность труда

Ударные темпы производство наберет благодаря опережающему обучению.

Орловская область в 2021 году станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Для этого был разработан соответствующий региональный проект, который получил название «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». Совокупный объем финансирования из средств федерального и областного бюджетов составит 124,6 миллиона рублей.

Как пояснили в управлении труда и занятости Орловской области, повысить производительность труда в регионе предполагается за счет так называемого опережающего обучения на предприятиях. Кроме того, планируется «развитие инфраструктуры занятости». Согласно приведенным данным, всего с 2021 до 2024 года опережающее обучение должны пройти не менее 963 орловцев.

«Ожидается, что в это время будет продолжаться процесс модернизации системы управления сферой занятости, — пояснили в управлении. — Усовершенствуется предоставление госуслуг в электронном виде, расширятся возможности портала «Работа в России», повысится эффективность трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы — граждан предпенсионного возраста, выпускников учебных заведений, инвалидов и др.».

Кроме того, Орловской области обещано продолжение работы по снижению уровня неформальной занятости и внедрение новых механизмов развития персонала органов службы занятости. Предполагается, что все указанные меры благотворно повлияют на состояние регионального рынка труда.

ИА «Орелград»