Орловцам рассказали, как правильно выбрать новогодние мандарины

Полезные советы жителям региона дали эксперты.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям опубликовало полезные рекомендации о том, как правильно выбрать мандарины к Новому году. У многих орловцев именно с этими цитрусами ассоциируется главный зимний праздник. К тому же мандарины богаты витамином С, что в период подъема заболеваемости ОРВИ и распространения новой коронавирусной инфекции обретает важное значение. При выборе специалисты советуют, прежде всего, обратить внимание на внешний вид фруктов.

«При осмотре мандарины должны быть упругими на ощупь, твердыми, не перезревшими, без механических повреждений, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Пересохшие или мягкие плоды со следами гниения лучше сразу отложить в сторону. Белый налет и блестящая кожура на плодах должны насторожить покупателя, так как свидетельствуют об обработке фунгицидами с целью продления срока хранения. Если кожура плода мягкая, влажная и вмятины при нажатии сохраняются, значит, фрукт переморожен».

Также эксперты говорят, что плоды могут быть заражены щитовкой – опасным вредителем растений. Характерным признаком этого являются белые точки или антоциановые пятна на кожуре. К тому же плоды обычно в подобных случаях становятся липкими. Такой товар тоже лучше не покупать. Если на кожуре видны черные пятна, плесень и следы гниения, это может указывать на зараженность средиземноморской плодовой мухой.

«При покупке мандаринов советуем выбирать чистые, ровные, красивые плоды, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — От спелых фруктов должен исходить ярко выраженный цитрусовый запах. Цвет должен быть от желто-оранжевого до яpкo-opaнжeвого. Чем светлее мандарины, тем они кислее. У самых сладких плодов кожура красноватая. Именно такие мандарины достойны украсить хороший праздничный стол и стать дополнительной поддержкой для иммунитета в зимний период».

ИА «Орелград»