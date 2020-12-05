Орловский бизнесмен «выбил» украденные ноутбуки

Предпринимателю помогло только вмешательство уполномоченного.

Любопытный случай из жизни орловского бизнеса озвучили в аппарате регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Ранее в этот орган пожаловался местный бизнесмен. Он рассказал, что не может исполнить договорные обязательства. Речь идет о ноутбуках, которые у него похитили. По данному факту было возбуждено уголовное дело, потерпевшим по которому был признан пожаловавшийся предприниматель.

«В соответствии с постановлением о возвращении вещественных доказательств потерпевшему были возвращены ноутбуки под сохранную расписку, — пояснили в аппарате бизнес-омбудсмена. — Срок хранения был установлен до окончания предварительного следствия. Вместе с тем, указанные ноутбуки являлись предметом договора между индивидуальным предпринимателем и некоммерческой организацией. Учитывая, что установлен срок хранения ноутбуков, ИП не мог исполнить взятые на себя обязательства по указанному договору».

Словом, бизнесмен забрал свои ноутбуки, но поставить их покупателю не мог, хотя формально они у него имелись. Время в данном случае оказалось плохим помощником. Во-первых, уходили сроки исполнения обязательств по договору. Во-вторых, как известно, из-за бурного развития технологий современные гаджеты довольно быстро морально устаревают. Соответственно, они падают в цене.

Вот и в данном случае, как указал бизнесмен, «хранение в течение установленного срока привело бы к существенному снижению стоимости указанных предметов и невозможности их реализации по окончанию предварительного следствия». Тем самым он понес бы дополнительный ущерб.

Вмешательство бизнес-омбудсмена помогло ему. Уполномоченный направил в адрес руководства УМВД России по Орловской области обращение об отмене срока хранения вещественных доказательств для возможного дальнейшего распоряжения ими. Это обращение было удовлетворено, и ИП вернули право распоряжаться ноутбуками.

ИА «Орелград»