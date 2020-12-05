В Орловской области осудили еще одного «хакера»

Орловец предлагал желающим «пиратский» доступ к спутниковому ТВ.

Как уже писал «Орелград», недавно в Орле осудили мужчину, который продал «чудо-антенну», позволявшую без абонентской платы смотреть коммерческие телеканалы. И вот аналогичный процесс прошел в Урицком райсуде, причем местный «хакер» оказался еще более опасным с точки зрения закона. Его обвинили в совершении трех эпизодов неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Еще два эпизода были связаны с незаконным распространением такой информации.

Преступления были совершены в 2019 году. Знания злоумышленник почерпнул в интернете. Там он нашел способ изменить срок действия подписок без оплаты абонентской платы на смарт-карты телевизионной спутниковой компании. Реализуя преступный план, он обзавелся «хакерской» программой, при помощи которой модифицировал смарт-карты.

Иными словами, он их перепрограммировал таким образом, чтобы просмотр спутниковых телеканалов был бесплатным. Затем молодой человек приступил к сбыту пиратских карт. Одну из них он на автостанции продал незнакомому мужчине всего за 1000 рублей. В роли покупателя выступил оперуполномоченный отдела «К» БСТМ УМВД России по Орловской области. Выгода для «покупателя» была очевидна – срок годовой подписки на купленные им телеканалы составлял почти 5 тысяч рублей.

В ходе расследования были вскрыты пять эпизодов преступной деятельности. По каждому из них подсудимый был признан виновным. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний он был приговорен к выплате в доход государства штрафа в размере 150 тысяч рублей с рассрочкой на 2 года.

ИА «Орелград»