В Орловской области появится «спортивная» льгота

5.12.2020 | 14:35 Новости, Спорт

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Власти Мценска приняли решение о предоставлении преференций.

Решение о предоставлении льгот по арендной плате было принято депутатами Мценского горсовета. Они ввели преференции на 2021 год. Льготы даны арендаторам, использующим муниципальные здания спорткомплексов. Арендная плата для них установлена в размере амортизационных отчислений. Аналогичная преференция дана и тем, кто арендует муниципальную недвижимость для предоставления местному населению услуг для занятий физкультурой и спортом.

Также Мценский горсовет решил освободить на 2021 год арендаторов от платы за аренду земельных участков, на которых расположены здания спорткомплексов, находящиеся в муниципальной собственности города. То же самое касается и другой муниципальной недвижимости, используемой для занятий физкультурой и спортом. Добавим, что решение начнет действовать с 1 января 2021 года.

Отметим, что инициатива о предоставлении «спортивных» льгот исходила от администрации города Мценска. Сообщается, что она продиктована «социальной значимостью данного вида деятельности». Решение подобных вопросов находится в сфере полномочий органов местного самоуправления. О том, какой суммы недосчитается из-за введения преференций местный бюджет, не сообщается.

Кроме того, депутаты согласовали передачу Детско-юношеской спортивной школе находящегося в муниципальной собственности микроавтобуса «Форд Транзит» в безвозмедное пользование. На нем юных мценских спортсменов будут возить на различные соревнования.

ИА «Орелград»

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