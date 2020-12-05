В Орловской области проведут микроперепись

5.12.2020 | 16:38 Новости, Экономика

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Содействовать органам статистики будут областные чиновники.

Правительство Орловской области утвердило положение о комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в регионе. Отметим, что документ принят во исполнение распоряжения правительства страны. Председателем комиссии назначен Сергей Борзенков, зампред правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса. В состав комиссии включены представители различных ведомств, финансовых организаций и СМИ.

Основная цель нового органа заключается в координации взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и чиновников местного уровня, а также бюджетных и унитарных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. Сельскохозяйственная микроперепись должна пройти с 1 по 30 августа 2021 года. Это будет выборочное федеральное статистическое наблюдение.

Последний раз такую перепись в нашей стране проводили в 2016 году. В 2021 году планируется повторно обследовать не менее 30 процентов объектов, «переписанных» пять лет назад. Вновь созданной комиссии также поручено оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением микропереписи, включая контроль за всем этим процессом.

Она получила право запрашивать необходимые ей материалы у органов власти любого уровня, приглашать и заслушивать на своих заседаниях федеральных, областных и муниципальных чиновников, приглашать к участию в своей работе специалистов, включая ученых. Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.

ИА «Орелград»

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