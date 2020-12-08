Девушка пострадала в столкновении двух иномарок под Орлом

8.12.2020 | 9:45 Новости, Происшествия

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Один из водителей не справился с управлением при обгоне.

Вчера, 7 декабря на трассе Орел-Тамбов произошло ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением при обгоне и «притерся» к другому автомобилю.

Инцидент произошел около 11.00 на 22 километре трассы, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. В ведомстве уточнили, что 33-летний водитель «Дэу Нексия» при совершении обгона «не выдержал безопасный боковой интервал».В итоге «Дэу» столкнулся с «Мерседесом Бенц».

В аварии пострадала 26-летняя пассажирка «Дэу». Девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»

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