Девушка пострадала в столкновении двух иномарок под Орлом

Один из водителей не справился с управлением при обгоне.

Вчера, 7 декабря на трассе Орел-Тамбов произошло ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением при обгоне и «притерся» к другому автомобилю.

Инцидент произошел около 11.00 на 22 километре трассы, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. В ведомстве уточнили, что 33-летний водитель «Дэу Нексия» при совершении обгона «не выдержал безопасный боковой интервал».В итоге «Дэу» столкнулся с «Мерседесом Бенц».

В аварии пострадала 26-летняя пассажирка «Дэу». Девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»