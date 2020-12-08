Мэрия Орла отчиталась о тысячах посаженных деревьев

8.12.2020 | 13:55 Новости, Общество

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В это же время общественники обвиняют чиновников в том, что город «лысеет».

Мэрия Орла отчиталась о более чем 3000 деревьев, высаженных в городе этой осенью. Порядка 2000 саженцев посадили в ноябре. При этом орловские общественники возмущаются вырубками в знаковых местах города, обвиняя чиновников в том, что областной центр «лысеет».

По информации пресс-службы горадминистрации, в ноябре текущего года бригады МУП «Зеленстрой» высадили 2256 деревьев. На сайте мэрии перечислены адреса, где проведено озеленение. Среди прочего, рябины, липы, клены и лиственницы появились в Семинарском и Разградском парках, а также парках «Орловская крепость» и Победы. Всего этой осенью в Орле посадили  3242 дерева.

Вместе с тем, активисты общественного движения «Граждане Орла» обвиняют власти, что «при губернаторе Клычкове массовая вырубка живых деревьев в нашем городе стала нормой». Общественники припомнили вырубку в Сквере влюбленных, городском парке и парке Победы, а также других видовых местах города.

ИА «Орелград»

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