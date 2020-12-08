На обучение орловских предпенсионеров потратили 9 млн рублей

Обучение за бюджетный счет в 2020 году прошли более 300 человек.

В Орловской области за 11 месяцев 2020 года на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование было направлено 324 представителя старшего поколения. Кстати, годовой план составлял 220 человек. Такие данные привели в областном управлении труда и занятости. Сообщается, что 213 орловцев прошли обучение в дистанционном формате. Общая стоимость обучения превысила 9,1 миллиона рублей – выделенные на год средства освоены в полном объеме.

Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Демография». Кстати, за все время его реализации в Орловской области обучение за бюджетный счет прошли уже свыше 1000 граждан предпенсионного возраста. Из них 97 процентов нашли работу в новой для себя сфере деятельности или сохранили прежнее рабочее место. Обучение проводилось на базе 23 образовательных организаций региона.

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование осуществлялось более чем, по 50 профессиям, — уточнили в управлении труда и занятости. — Представители старшего поколения учились на охранников, соцработников, операторов котельной, специалистов в сфере закупок, бухгалтеров, изучали бухучет, менеджмент в образовании, кадровое делопроизводство, юриспруденцию и другое».

Добавим, что реализация нацпроекта стартовала в прошлом году. Для службы занятости Орловской области он начался с организации профессионального обучения и дополнительного профобразования предпенсионеров. Но в 2020 году условия были изменены. Принять участие в программе теперь могут и граждане старше 50-ти лет, включая пенсионеров.

«Работники, приобретшие дополнительные знания, компетенции, квалификации, смежные профессии, ценятся работодателями в разы выше, — считают в управлении. — Следовательно, реализация мероприятий нацпроекта создает экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан старшего поколения и способствует к продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых в соответствии с пожеланиями и возможностями здоровья самих работников».

ИА «Орелград»